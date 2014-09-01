ضبط أحد مروجي العملات الورقية المزورة ببورسعيد

فى ضوء الجهود الأمنية المكثفة التى تقوم بها مديرية امن بورسعيد فى مختلف المجالات والتصدى للجريمة بشتى صورها .. وضبط الخارجين عن القانون . القت مباحث قسم اتلعرب القبض علي اخظر مزور للعولات الورقية فئة مائتي جنيه حيث ضبط متبسا بحوزته كمية من الاوراق المالية .

فقد توصلت تحريات الرائد محمد صبح – رئيس مباحث قسم شرطة العرب الى اعتزام المدعو محمد السيد عيسى فودة – مقيم بورفؤاد – “سبق اتهامة فى عدد من قضايا الأموال العامة” ترويج كمية من العملات الورقية المزورة فئة (200 جنية) وذلك بدائرة حى العرب عن طريق طلب شراء بعض البضائع قليلة الثمن او طلب تغير فئة 200 جنية الى عملات ورقية ذات فئة اقل .

تم اعداد كمين للمتهم بمعرفة النقيب/ احمد علاء – ضابط مباحث قسم العرب .. والذى تمكن من ضبط المذكور حال محاولتة تغيير عملة ورقية فئة (200 جنية) الى عملات فئات صغيرة من احد المحلات .

بفحص العملة المضبوطة تبين انها مزورة .. وبتفتيش المذكور عثر بحوزتة على مبلغ (3800 جنية) فئة 200 جنية … جميعها مقلدة .

وقد امر اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ..مع استكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم وتتبع مصدر العملات المزورة … وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .