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بالفيديو والصور ..محافظ مطروح يتفقد أقسام بمستشفي مطروح العام استعدادا للصيف

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بالفيديو والصور ..محافظ مطروح يتفقد أقسام بمستشفي مطروح العام استعدادا للصيف بالفيديو والصور ..محافظ مطروح يتفقد أقسام بمستشفي مطروح العام استعدادا للصيف

قام اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح بالمرور على مستشفي مطروح العام ، يرافقه عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى واستعداداتها للصيف .

حيث قام المحافظ بالمرور على أقسام الجراحة والأطفال والفشل الكلوي والعناية المركزة وأعرب لهم بخالص تمنياته بالشفاء العاجل.

أكد محافظ مطروح على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتلبية جميع مطالب العاملين بالمستشفي وحثهم على مواصلة الجهد وبذل المزيد من العمل ، لينعكس على المواطنين المترددين على المستشفي وزائري المحافظة ، ورفع حالة الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ خلال فصل الصيف مؤكدا على أهمية الاهتمام بنظافة المستشفى.

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