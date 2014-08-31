متجر جوجل يتيح تطبيق «Salamz» للتواصل بين العرب

أتاح متجر جوجل بلاي تطبيقا جديدا للتواصل الاجتماعي بين العرب والمسلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهو تطبيق Salamz طورته شركة روكيت تيك ليمتد.

ويعتمد التطبيق في عمله على طريقة استخدام بسيطة جدا، وهي إتاحة صور جميع مستخدمي التطبيق كي يختار المستخدم الجديد فيما بينهم من خلال الإشارة بصح أو بخطأ، ويتم الأمر دون الكشف عن هوية المستخدم إلا إذا كان يريد التواصل مع المستخدم الآخر.

ولا تتم المحادثة بين الطرفين إلا بعد تبادل الإعجاب، وسيظهر حقل المحادثة بين الطرفين ليتمكنا من التعارف بشكل جيد.

والتطبيق متاح حاليا على متجر تطبيقات جوجل بلاي فقط، وجار تطوير إصدار خاص منه لمتجر آبل الإلكتروني للأجهزة العاملة عبر نظام آي أو إس، وهو متوفر حاليا باللغتين العربية والإنجليزية، وسيصدر قريبا بلغات أخرى هي الفرنسية والإندونيسية والماليزية والأوردية والتركية والروسية، كما أشار موقع جى بى سى.