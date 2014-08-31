«وأنتهى أغسطس» .. الغيرة تزيد عدد أيام الشهر .. وأعلى معدل مواليد خلال أيامه .. والإستحمام أشهر النصائح

تقرير| السيد الحديدي

أخيرًا.. وبعد طول انتظار وترقب من الجميع يرحل شهر أغسطس وسط حالة من السخط والانتقادات الساخرة لطول هذا الشهر الذي شهد أحداث ومر به مناسبات متنوعة ما بين صيام رمضان وإفطار العيد ، زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب القاهرة والإسكندرية، قطع الكهرباء ، عودة الكهرباء ، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة،“ice bucket challenge” ورحيل بعض الفنانيين الكبار مثل سعيد صالح، وخليل مرسي ، وروبين ويليامز ، إلا أن البعض كان يعتبر في شهر أغسطس مسافة بعيدة بينه وبين الراتب الشهري ، والبعض الآخر وصفه بموسم التزاوج والوفيات نتيجة ارتفاع معدلات حفلات الزفاف ، والمآتم أيضًا، أبي شهر أغسطس أن يرحل دون أن يترك علامة بارزة في حياة المصريين حيث سجل شهر أغسطس أعلي معدل مواليد في مصر ، فارتفع التعداد السكاني إلي 87 مليون نسمة ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

خلفية تاريخية

اعتاد أباطرة الرومان قديمًا علي إطلاق معتقداتهم والأعياد التي يحتفلون بها علي أسماء الشهور الميلادية ، فعلي سبيل المثال شهر يناير يرمز إلي “اله البدايات والبوابات الزمنية عندهم” . فبراير: نسبة إلى كلمة “febra” ويرمز شهر فبراير أو “ِشباط” للتطهير باللاتينية وكان الرومان في هذا الشهر يحتفلون باعياد التطهير فيقوم الناس بالاغتسال والتنظف وسط طقوس وثنية وهو آخر شهور السنة عند الرومان. أما شهر مارس فبطلق عليه إله الحرب عند الرومان وبه كانت تبدا السنة الشمسية عند الرومان، كما كان شهر إبريل أيقونة لبداية الربيع. حدث بعد ذلك تطور في إطلاق اسماء الشهور، إذ قام أباطرة الرومان بإطلاق أسمائهم علي الشهور الميلادية فنجد أن شهر يوليو “حزيران” سمي بذلك نسبة إلى الامبراطور الروماني يوليوس قيصر “julius caesar”.

الغيرة تزيد عدد أيام الشهر

وشهر أغسطس يرجع إلي الإمبراطور الروماني أوغسطس “آب” وهو ابن يوليوس قيصر عن طريق التبني.. ولكن يبدو أنه لم يصن هذا الجميل ، وأراد أن يضع رأسه برأس أبيه ولكن من خلال “الشهور الميلادية”، حيث قام الإمبراطور الروماني ، الذي يوصف بالغير شرعي بحذف يوم من شهر فبراير وإضافته في شهر أغسطس لكي يتفوق علي والده من حيث طول الأشهر، فيقول المؤرخون في هذا الأمر. إن هذا التقويم لم ينجُ من العبث حيث سمي الشهر السابع باسم يوليوس قيصر فصار اسمه يوليو ثم في سنة 33 ق.م سمي الشهر الثامن باسم القيصر أغسطس (أكتافيوس) وحتي يكون شهر يوليس (يوليو) أكبر من شهر أغسطس زادوا في الشهر الثامن يوماً على حساب شهر فبراير، ثم عدلوا عدد أيام الشهور بعد أغسطس لئلا تتوالى ثلاثة أشهر بنفس الطول (يوليو-أغسطس-سبتمبر) فعكسوا القاعدة، فصار سبتمبر 30 يومًا وأكتوبر 31 يومًا ونوفمبر 30 يومًا وديسمبر 31 يومًا.

ادعي بعض العلماء الفلكيون أن طول شهر أغسطس يعود لظاهرة غريبة تصادفنا في حياتنا ، ولن تشهد مثيلها عشرات الاجيال القادمة… في شهر أغسطس 2014 سيكون هناك 5 أيام جمعة ، و 5 أيام سبت ، و 5 أيام أحد ، ويقول العلماء بأنها ظاهرة تاريخية لا تتكرر إلا كل 823 سنة، اي في عام 2837 والصينيون يطلقون عليها بدعة “الجيوب الفضية المليئة”، ويعتقدون بأن الذي ينشرها تمتلئ جيوبه بالمال والذي يهملها يصبح فقير الحال

المتمم بإذن الله تعالى لشهر ‫‏أغسطس

‬ وبالعودة سريعًا إلي ما بعد الميلاد، نجد أن شهر أغسطس أثار موجة عارمة من الانتقادات علي صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لطول الشهر الثامن في التقويم الميلادي، واعتبار البعض أنه لا ينتهي.

تنوعت التدوينات الساخرة والتي كان أبرزها ، “حتى اخر يوم فى الشهر ده مش عايز يخلص أغسطس”، “تم البدر بدري، و الأيام بتجري” – ”الشهر ده من كتر ما طول مش فاكرة بدأ أمتى أغسطس”

الأرصاد تنصح بالاستحمام في هذا الشهر

لم يكتفي شهر أغسطس بأن كون هو الأطول بل أيضًا شهد أعلي معدل لدرجات الحرارة، حتي أن هيئة الأرصاد نصحت بضرورة الاستحمام خلال هذا الشهر قال أحمد حسين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في ارتفاعها حتى يوم الاثنين القادم ولن تقل معدلاتها عن 36 درجة مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة. وعن طبيعة الطقس مع بداية شهر أغسطس والقلق المتصاعد من ارتفاع درجات الحرارة فيه، اكد “حسين” إن أغسطس يعد من أعلى شهور السنة حرارة، ومعدلات الحرارة لا تقل فيه عن 35 درجة مئوية، فضلا على الرطوبة الشديدة جدا و التي ستصل نسبتها في الصباح إلى مايزيد عن 85% و ربما 90% ، و في وقت الظهيرة قد تصل إلى 65%. كما نصح بالاستحمام باستمرار و بعدد مرات أكثر من المعدل الطبيعي خلال شهر أغسطس لإزالة العرق الذي يتكون بفعل الرطوبة و يصيب الإنسان بالخمول إذا ما ظل الإنسان دون استحمام لوقت طويل.، و نصح أخيرا بتناول المياه العادية بكثرة طوال الشهر.