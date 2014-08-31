بركات: مدرسة جوزيه أفضل من جاريدو

انتقد محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية المعتزل، المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بسبب تدريب لاعبيه على ركلات الجزاء استعدادًا للقاء الزمالك في كأس السوبر.
وقال بركات في برنامجه الإذاعي: "أن يتدرب الأهلي على ركلات الترجيح قبل أسبوعين من مواجهة الزمالك، يؤكد مقولة أن كل شيخ وله طريقة".
وأضاف "مانويل جوزيه كان يرفض تدريب لاعبي الأهلي على ركلات الترجيح، مهما كانت نتيجة مباراة الذهاب، وكان يحفزنا للتأهل بأي نتيجة، وإذا وصل الأمر لركلات الترجيح، وقتها التوفيق يلعب دوره".
وتابع "الزئبقي": "جوزيه كان يؤمن بأن التدريب على ركلات الترجيح في المران الذي يقام بدون جمهور، يكون عكس الضغط الذي يعيشه اللاعب في المباريات الرسمية".
وأتم بركات: "بالنسبة لي، مدرسة جوزيه أفضل من جاريدو".