الفنانة السودانية هند الطاهر تفوز بمسابقة فرنسية

حققت الفنانة السودانية الشابة هند الطاهر إنجازاً فنياً رفع اسم السودان أوروبياً، حيث تمّ اختيارها ضمن 19 فناناً شاباً من بين آلاف شاركوا في مسابقة مهرجان "إيكو فيستفال دوساي" الذي تنظمه شركة نشر وتوزيع موسيقى فرنسية، تقوم بدعم الفنانين الشباب الفائزين بنشر أعمالهم وتقديمها بشكل أوسع للمستمع الأوروبي.

وكانت الفنانة هند الطاهر شاركت في المسابقة بأغنية الفنان الراحل عبد العزيز محمد داود "يا حليلهم دوام بطراهم"، بتوزيع موسيقي حديث مزج بين الموسيقى السودانية والفرنسية. وقد أثنى العدبد من النّقاد على حسن أدائها وجمال صوتها، ما أدهش لجنة التّحكيم التي أعلنت فوز هند بمنحة تُسهم في تقديم أعمالها عبر وسائط إعلام أوروبية.

الفنانة هند قالت إن الأغنية أدهشت لجنة الاختيار وتمّ قبولها وتزكيتها فور سماع الأغنية بالإجماع، مما يُعد خطوة في طريق انتشار الأغنية السودانية إلى آفاق أرحب.

وانضمت الفنانة هند للفرقة السودانية "نايل باند" ونفذوا أعمالاً في فرنسا وبلجيكا بأغاني "دوام بطراهم"، و"صغيرتي" لمحمد داود أيضاً، و"جسمي المنحول" من الأغاني السودانية القديمة.

وقد تخصّصت الفنانة هند الطاهر في اللغة الفرنسية في السودان وأكملت دراسة اللغة في فرنسا، حيث استقرت هناك وعملت في مجال السياحة، وتزوجت من الموسيقار الفرنسي تيري فورنيه، الذي كان داعماً لها ومساهماً معها في خوض هذه التجربة حسب قولها.

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