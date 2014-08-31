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كاميرون دياز تحتفل بعيد ميلادها الـ 42

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الأحد 31-08-2014 22:51

إحتفلت النجمة العالمية Cameron Diaz بعيد ميلادها الـ 42، بحضور بعض الأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وقد نظّم الحفل المفاجئ مجموعة من أصدقاء Diaz منهم Drew Barrymore و Chris Martin، بالإضافة إلى خبير التجميل العالمي Gucci Westman، الذي نشر العديد من الصور خلال السهرة.

وتلقّت الممثلة Cameron العديد من المعايدات والتهنئات على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، كما تمنى لها محبوها العمر الطويل والنجاح الدائم.

ومن جهة أخرى، كشفت بعض المصادر أن علاقتها بحبيبها Benji Madden أصبحت جدية أكثر، ومن الممكن أن يعلنا خطوبتهما خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

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