معرض لرعاية الموهوبين والمبتكرين بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

صرح اللواء صلاح الدين المعداوي– محافظ الدقهلية ، أنه تقرر تنظيم معرضًا شاملا لعرض أفكار وأعمال طلاب البحث العلمي والمبتكرين لطلاب المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمكتبة مصر العامة بالمنصورة .

ويقام المعرض اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ويضم المعرض مجالات متعددة وتشمل أحسن فكرة علمية – أفضل برنامج صيفي- العالم الصغير- أفضل ابتكار هندسي – أحسن طريقة عرض مشروع علمي ويشارك في المعرض 50 طالب بإشراف 10 مشرفين و 5 من أساتذة التحكيم للأعمال والأفكار بالمعرض .

وأضاف المعداوى بأنه سيتم تقديم جوائز تشمل كئوس ودروع وشهادات تقدير للفائزين .