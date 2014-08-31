أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط ميكانيكي حَوَّل منزله ورشة لتنصيع الأسلحة النارية بجنوب الأقصر‎

Google+ Print
ضبط ميكانيكي حَوَّل منزله ورشة لتنصيع الأسلحة النارية بجنوب الأقصر‎ ضبط ميكانيكي حَوَّل منزله ورشة لتنصيع الأسلحة النارية بجنوب الأقصر‎

اللواء منتصر أبو زيد, مدير أمن الأقصر

نجح ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 12 قطعة سلاح وأدوات التصنيع داخل منزل ميكانيكي بدائرة المركز .

كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 12 قطعة سلاح وهياكل أسلحة وأدوات التصنيع بمنزل سالم أحمد إبراهيم سعيد ” وشهرته الغول ” – ميكانيكى –بدائرة مركز شرطة إسنا.

ومن بين المضبوطات التي تحفظت عليها قوات الشرطة مسدس ” ساقية ” و6 فرد خرطوش محلى الصنع، و2 ماسورة معدة لتصنيع بندقية خرطوش و ماسورة بروحين معدة لتصنيع بندقية خرطوش و جسم خشبي لبندقية خرطوش عدد 3 مقابض خاصة لأسلحة خرطوش محلية الصنع و جزء من بندقية عبارة عن مقبض حديدى وتنك ضرب النار و خزينة حديدية خاصة ببندقية آلية وعدد 1خزينة لطبنجة مجهولة العيار وعدد 1 ” ياى طويل ” خاص ببندقية آلية بالإضافة إلي الأدوات المستخدمة في التصنيع منها شنيور ومبارد وشواكيش واجنات ومناشير ومنجلة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد اليبلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا