ضبط ميكانيكي حَوَّل منزله ورشة لتنصيع الأسلحة النارية بجنوب الأقصر‎

نجح ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 12 قطعة سلاح وأدوات التصنيع داخل منزل ميكانيكي بدائرة المركز .

كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 12 قطعة سلاح وهياكل أسلحة وأدوات التصنيع بمنزل سالم أحمد إبراهيم سعيد ” وشهرته الغول ” – ميكانيكى –بدائرة مركز شرطة إسنا.

ومن بين المضبوطات التي تحفظت عليها قوات الشرطة مسدس ” ساقية ” و6 فرد خرطوش محلى الصنع، و2 ماسورة معدة لتصنيع بندقية خرطوش و ماسورة بروحين معدة لتصنيع بندقية خرطوش و جسم خشبي لبندقية خرطوش عدد 3 مقابض خاصة لأسلحة خرطوش محلية الصنع و جزء من بندقية عبارة عن مقبض حديدى وتنك ضرب النار و خزينة حديدية خاصة ببندقية آلية وعدد 1خزينة لطبنجة مجهولة العيار وعدد 1 ” ياى طويل ” خاص ببندقية آلية بالإضافة إلي الأدوات المستخدمة في التصنيع منها شنيور ومبارد وشواكيش واجنات ومناشير ومنجلة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد اليبلى المحامى العام لنيابات الأقصر.