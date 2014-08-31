الساعات الأخيرة - سيتي يدفع صفقة فالكاو إلى الجنون.. 70 مليون نقدا

يدخل مانشستر سيتي بكل ثقله من أجل إنهاء الجدل حول مستقبل راداميل فالكاو، ليرتدي قميص النادي الإنجليزي بدلا من موناكو الفرنسي هذا الصيف.

شبكة (بي.إن.سبورتس) ذكرت عبر مراسلها تانكريدي بالماري أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع موناكو لضم فالكاو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وموناكو كان راضيا بأن يخرج اللاعب إلى ريال مدريد في عقد يتم تسديده على أقساط، كل قسط يبلغ 12.5 مليون يورو حتى يتمم الميرنجي ثمن الكولومبي الدولي والذي يقترب من 60 مليون يورو.

ووصل الصحفي الإيطالي الشهير لدرجة أنه صرح "ريال مدريد وقع بالفعل مع فالكاو، وموناكو الآن يرغب في إفساد الصفقة وعدم تحويلها إلى واقع رسمي".

لكن صحيفة جارديان، أكدت أن سيتي اقتحم الصفقة بقوة، إذ عرض النادي الإنجليزي شراء اللاعب وليس استعارته، وبسعر نقدا يبلغ 70 مليون يورو.

مشكلة سيتي الوحيدة هي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) يفرض على النادي ألا يتخطى حاجز الـ20 مليون يورو كصفقات في الوقت الراهن، بعدما ضم النادي عددا من الصفقات باهظة الثمن.

وسيتي يسعى لحل تلك المشكلة، بعرض ألفارو نجريدو وميكا ريتشاردز والمدافع نمنيا ناستاسيتش.

من جانبه، أكد صحفي صحيفة أس، مانو سانز، أن رغبة فالكاو لازالت هي ارتداء قميص ريال مدريد.

وأفصح "فالكاو يرغب في ريال مدريد، أكثر من رغبة ريال مدريد في ضم فالكاو".

فصفقة فالكاو لا تجد رواجا لدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الذي يرغب في مهاجم يجلس بديلا لكريم بنزيمة، عكس راداميل الذي لا يرغب في الجلوس على الدكة.