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أس: ريال مدريد يتمم صفقة خافيير هرنانديز

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أس: ريال مدريد يتمم صفقة خافيير هرنانديز أس: ريال مدريد يتمم صفقة خافيير هرنانديز

ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد حسم أمره، وتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لاستعارة خافيير هرنانديز مهاجم منتخب المكسيك لمدة موسم.

ريال مدريد كان أمامه، راداميل فالكاو نجم موناكو، وفرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس، وألفارو نجريدو لاعب مانشستر سيتي، وتشيتشاريتو.

في النهاية اختار ريال مدريد أن يذهب للنجم المكسيكي، الذي لا يرغب مانشستر يونايتد في الحفاظ عليه.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم خافيير هرنانديز صاحب الـ26 عاما لمدة موسم، مع دفع راتبه الذي يعد الأقل بين كل الخيارات التي كانت متاحة أمام الميرنجي.

ونال خافيير هرنانديز موافقة الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، الذي كان يبحث عن مهاجم يجلس بديلا لكريم بنزيمة، وهو مالم يكن يتوفر في صفقة فالكاو.

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