بالفيديو .. ميسي يجد الحل لبرشلونة أمام فياريال

كالعادة، نجح ليونيل ميسي ساحر برشلونة في إيجاد حل لفياريال خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الأحد.

ميسي نجح في الوصول لمرمى فياريال وصنع هدف فوز فريقه في الدقيقة 88 الذي سجله ساندرو صاحب ال19 عاما.

وحصد برشلونة النقطة السادسة له من مباراتين وتصدر جدول الليجا مؤقتا بفوز صعب.

وحصد فريق المدرب لويس إنريكي النقطة السادسة بعد انتصاره في افتتاح الليجا على إلتشي 3-0.

أما فريق "الغواصات الصفراء" مع مدربه مارسيلينو جارثيا تورال فقد اكتفى بثلاث نقاط جمعها من فوزه الأول على ليفانتي 2-0.

تسيد برشلونة الشوط الأول من حيث السيطرة والخطورة، فيما أجاد فياريال في تأمين دفاعه، ولاحت له فرصة كاد يتقدم بها.

وسنحت للبرسا كم أكبر من الفرص، خاصة عبر المغربي منير الحدادي والإسباني بدرو رودريجز وليو ميسي، لكن الأول سدد بجوار القائم، وتألق الحارس سرخيو أسينخو في التصدي لتصويبة الثاني، ورد القائم تصويبة "البرغوث".

وأهدر فيكتور رويز فرصة محققة بعد أن وصلته الكرة أمام مرمى كلاوديو برافو، لكنه سدد بغرابة بعيدا عن الشباك.

في الشوط الثاني واصل البرسا ضغطه الهجومي، لكن فياريال كشر عن أنيابه في بعض الأوقات وهدد مرمى برافو.

وأنقذ القائم فرصة الهدف الأول لفياريال من "نيران صديقة" اثناء تشتيت مدافع البرسا الفرنسي جيريمي ماتيو للكرة.

وحرم فيكتور رويز الفريق الكتالوني من التقدم بعد أن تصدى بجسده لتسديدة قريبة من البرازيلي داني ألفيش.

وللمرة الثانية وقف الحظ بجوار برشلونة حين منع القائم تسديدة توماس بينا.

واصل ميسي مراوغاته بحثا عن ثغرة للتسجيل، وبالفعل نجح في مبتغاه (ق82) حين مر من الجانب الأيمن وراوغ مدافع قبل أن يسدد بين قدمي الحارس أسينخو لتصل الكرة الى البديل الشاب ساندرو راميريز ويتابعها بسهولة في الشباك.

وتصدى القائم للمرة الثالثة لتسديدة جانبية للمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس كان من الممكن أن يعادل بها النتيجة بعد ثلاث دقائق من هدف ساندرو، لتكون آخر فرص اللقاء.

شاهد الهدف