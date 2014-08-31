معاينة النيابة : حريق 150 محلا تجاريا للأقمشة والأحذية ولا يوجد خسائر بشرية

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد حزين مدير النيابة، التحقيق مع عامل متهم في حريق شبرا الذي تسبب في احتراق 150 محل تجاري بممر الراعي الصالح.

وتبين من التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهم يدعى هاني محمد، وأنه خطط لحرق محل “تنر” يستأجره رجل سوري للانتقام منه لعدم سداد باقي مستحقاته المالية.

وأضاف أنه لم يتخيل أن الحريق سيمتد لباقي المحلات التجارية المجاورة، وأكد أنه لم يقصد إيذاء أصحاب المحلات الأخرى.

وتبين من المعاينة أن المبنى الذي احترقت به المحلات، عبارة عن أربعة طوابق جميعها محلات ملابس، وورش لتصنيع الأحذية، كما كشفت المعاينة أن الحريق نشب بالطابق الثالث، وامتدت النيران للطابق الرابع، ونتج عن ذلك احتراق 150 محلًا بينهم 77 محلًا بالطابق الرابع، 31 بالطابق الثالث، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عامل، تبين أنه وراء ارتكاب واقعة حريق محلات السوق التجاري، بممر الراعي الصالح بشارع شبرا، والذي اعترف بارتكابه الواقعة انتقاما من مستأجر مخزن “سوري الجنسية” لعدم سداده باقي مستحقاته المالية.

وقد تمكن الرائد معوض نورالدين، رئيس مباحث قسم روض الفرج، من ضبطه وتبين أنه يدعى هاني محمد عبد المعز، ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، وسبق اتهامه في 4 قضايا، وبمواجهته أمام العميد أشرف عز العرب، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتوجهه للمبنى وبحوزته زجاجة بداخلها سائل البنزين، وقام بكسر باب المخزن، وإضرام النيران به، انتقاما من مستأجر المحل المذكور، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمبنى السوق التجاري بممر الراعي الصالح، الكائن 121 شارع شبرا – دائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة الميدانية.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة, وتمكنت من السيطرة على الحريق، وإخماده بمشاركة 14سيارة إطفاء مزودة بسلالم هيدروليكية، ومنعت امتداده للمباني المجاورة.

توصلت تحريات المباحث، إلى مشاهد رؤية لشخص يدعى هاني “عامل” بمخزن لتوريد المواد العازلة رقم 13 بالطابق الرابع, ويستأجره علاء أحمد منيب “سوري الجنسية”، أثناء دخوله المحل صباح يوم الحادث قبل فتح المحلات، وعقب خروجه مباشرة بفترة وجيزة اندلعت النيران بالمبنى.