زعيمة الجبهة الوطنية بفرنسا: أنا ضد الصلاة في شوارع باريس

قالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان،: “أنا ضد الصلاة في شوارع باريس، لأن ذلك مُناقض للقانون الفرنس”.

وأضافت لوبان في حوارٍ لها ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم،: “أنها ليست ضد الإسلام والمسلمين، إلا أنها ضد التطرف والتشدد الإسلامي”، قائلة: “أنا مستعدة ان أعمل مع كل قادة البلدان لمواجهة خطر التشدد والتطرف.

وأشارت لوبان، إلى أن فرنسا تُعاني حالياً من زيادة حجم الهجرة، لأن فرنسا بها أكثر من خمسة ملاين عاطل عن العمل، مؤكدة أن فرنسا تعيش فترة صعبة بسبب الزيادة في الهجرة القادمة من الدول العربية والأفريقية وغريها.

ولفتت لوبان إلى: “نحن وطنيون، وندافع عن كل مواطن فرنسي، مهما كانت ديانته، وأننا لسنا عنصرين، وأن من يوجه هذا الاتهام إلينا، خصومنا السياسيين”، موضحة أن دولة فرنسا ليست عنصرية، إلا أنها ضد الهجرة الكثيفة إلى فرنسا، لأن فرنسا تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة لـ “الغاية”.