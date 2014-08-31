أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زعيمة الجبهة الوطنية بفرنسا: أنا ضد الصلاة في شوارع باريس

Google+ Print
زعيمة الجبهة الوطنية بفرنسا: أنا ضد الصلاة في شوارع باريس زعيمة الجبهة الوطنية بفرنسا: أنا ضد الصلاة في شوارع باريس

قالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان،: “أنا ضد الصلاة في شوارع باريس، لأن ذلك مُناقض للقانون الفرنس”.

وأضافت لوبان في حوارٍ لها ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم،: “أنها ليست ضد الإسلام والمسلمين، إلا أنها ضد التطرف والتشدد الإسلامي”، قائلة: “أنا مستعدة ان أعمل مع كل قادة البلدان لمواجهة خطر التشدد والتطرف.

وأشارت لوبان، إلى أن فرنسا تُعاني حالياً من زيادة حجم الهجرة، لأن فرنسا بها أكثر من خمسة ملاين عاطل عن العمل، مؤكدة أن فرنسا تعيش فترة صعبة بسبب الزيادة في الهجرة القادمة من الدول العربية والأفريقية وغريها.

ولفتت لوبان إلى: “نحن وطنيون، وندافع عن كل مواطن فرنسي، مهما كانت ديانته، وأننا لسنا عنصرين، وأن من يوجه هذا الاتهام إلينا، خصومنا السياسيين”، موضحة أن دولة فرنسا ليست عنصرية، إلا أنها ضد الهجرة الكثيفة إلى فرنسا، لأن فرنسا تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة لـ “الغاية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا