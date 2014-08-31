حبس المتهم بحرق ممر الراعى الصالح بشبرا 15 يومَا

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل حسين المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الأحد، بحبس المتهم هاني محمد عبد المعز” 36 سنة، مسجل خطر مرتكب واقعة حريق 108 محلات بمبنى السوق التجارية بممر الراعي الصالح بشارع شبرا، أمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التى أجراها احمد حزين، مدير نيابة الحوادث، أن سبب ارتكاب الواقعة، تأخر احد اصحاب المحلات عن دفع 500قيمة الاجرة الشهرية نظير عمله لدى صاحب المحل السورى الجنسية، عزم على الانتقام منه، وتوجهه المتهم للمبنى وبحوزته زجاجة بداخلها سائل البنزين، وقام بكسر باب المخزن وإضرام النيران به إنتقاما من مستأجر المحل لعدم سداده باقى مستحقاته المالية .

وكان قد تبلغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق بمبنى السوق التجارى بممر الراعى الصالح الكائن 121 شارع شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج ,وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة وتبين أن المبنى عبارة عن أربعة طوابق جميعها محلات ملابس وورش لتصنيع الأحذية ، كما تبين أن الحريق نشب بالطابق الثالث وإمتدت النيران للطابق الرابع نتج عن ذلك احتراق محتويات 108 محل دون حدوث ثمة إصابات.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة 14سيارة إطفاء مزودة بسلالم هيدروليكية ، ومنعت إمتداده للمبانى المجاورة .

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة , بإشراف اللواء محمد قاسم , عقب معاينة موقع الحادث من ضبط المتهم مرتكب الواقعة .

وبمواجهة المتهم، إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتوجهه للمبنى وبحوزته زجاجة بداخلها سائل البنزين ، وقام بكسر باب المخزن وإضرام النيران به إنتقاما من مستأجر المحل لعدم سداده باقى مستحقاته المالية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضه على النيابة التى تباشر التحقيق.