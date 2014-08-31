ولاية كاليفورنيا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

أقر برلمان ولاية كاليفورنيا حظرا على استخدام الأكياس البلاستيكية في خطوة إذا صارت قانونا سيصبح الأول من نوعه في الولايات المتحدة.

وحظر عدد من المدن والمقاطعات في كاليفورنيا وولايات آخرى منها مقاطعة ماوي في هاواي استخدام الأكياس البلاستيكية في متاجر البقالة، غير انه على مستوى الولايات سادت معارضة مصنعي الأكياس البلاستيكية لهذا الحظر، وصوت مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بواقع 22 صوتا مؤيدا و15 معارضا على مشروع القانون الذي يتعين أن يصدق عليه الحاكم الديمقراطي جيري براون بحلول 30 سبتمبر ليصبح ساري المفعول. ولم يعلن براون موقفه من مشروع القانون.

وقال السناتور أليكس باديلا الذي ساند مشروع القانون “الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة لا تلوث شواطئنا فحسب بل جبالنا وصحارينا وأنهارنا وبحيراتنا أيضا” وأيد باديلا مشروع قانون مماثلا العام الماضي لكن لم يقره البرلمان بفارق ثلاثة أصوات.