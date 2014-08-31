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“محلب” يناقش مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح

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“محلب” يناقش مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح “محلب” يناقش مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا) ، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ومسؤولى الشركة.

وخلال الاجتماع ، قدم وزير الصحة عرضا للمشكلات التى تعوق أداء الشركة ، مشيرا إلى أن هناك تعثرا فى الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة ، ومديونيات على الشركة ، وأكد أن وجود هذه الشركة واستمرارها فى أداء دورها بمثابة أمن قومى.

واقترح وزير الصحة عددا من الخطوات لتطوير أداء الشركة ، ووافق المهندس ابراهيم محلب على إستغلال الأصول الثابتة للشركة بالتقييم الحالى ، وأن يتم الترتيب لعقد اجتماع بين وزراء التخطيط والصحة والمالية لبحث مشكلات الشركة ، ووضع حلول التطوير حتى تتمكن الشركة من أداء دورها فى توفير الأمصال المختلفة، وخدمات الدم المطلوبة.

وكلف وزير الصحة مسؤولى الشركة أثناء الاجتماع بالعمل على مدى الـ 24 ساعة لتعويض ما فات والخروج بالشركة من عثرتها.

أ ش أ

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