بالفيديو .. 10 قذائف أطلقها مرتضى منصور في مؤتمر صفقات الزمالك

مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديدة، شهد تصريحات قوية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا تخص اللاعبين الجدد، ولكن أغلبها هجوما على مجموعة أولتراس وايت نايتس.

وكانت كاميرا FilGoal.com حاضرة في المؤتمر الصحفي ورصدت تصريحات مرتضى منصور.

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التالي ملخص ما قاله مرتضى:

- ممدوح عباس دمر النادي وجاء مرتين مرة بالتزوير ومرة بالتعيين.

- صنعنا إنجازات بالتعاقد مع لاعبين مميزين، ماذا يريد هؤلاء الممولين؟

- شوقي غريب أبلغني بأنه يريد ضم كل لاعبي الزمالك للمنتخب بلا استثناء لأنهم مميزين.

- أي لاعب على مستوى الجمهورية بصفتي رئيس لجنة الأندية ينتمي للأولتراس هذا التنظيم الإرهابي سيشطب من سجلات اتحاد لكرة.

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- شيكابالا لن يعود للزمالك

- كلكم رأيتم ماذا حدث للوايت نايتس في دوران شبرا؟ اتضربوا بالشباشب في دوران شبرا من الستات.

- مفيش حاجة أسمها روابط أندية، وهذا ما أجمعنا عليه في لجنة الأندية، ومن يرفض ذلك سيطرد من لجنة الأندية.

- حصدنا كأس مصر في عهدي، كأس حقيقي شارك فيه كل الأندية بما فيها الأهلي.

- أي إعلامي هيروج لهذه العصابة المسلحة بأي خبر لن يتم التعامل معه.

- هناك من اعترفوا من الوايت نايتس بتمويلهم من قطر والأخوان المسلمين.

تصريحات اللاعبين

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