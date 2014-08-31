«كهرباء ومياه دبي» تطلق خدمة «أشّر» لذوي الإعاقة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس، خدمة «أشّر» لذوي الإعاقة من الصم والبكم، وذلك في مقرها الرئيسي.

ويأتي إطلاق خدمة «أشّر» في إطار استراتيجية الهيئة لترسيخ أسس المسؤولية المجتمعية، والمبادرات والمشاريع التنموية والمجتمعية تجاه كل فئات المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة، حيث تسهم خدمة «أشّر» في خدمة متعامليها من ذوي الإعاقة من الصم والبكم، لتكون بذلك أول هيئة حكومية في الدولة تطلق هذه الخدمة.

وصرح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «يندرج إطلاق هذه الخدمة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى آفاق جديدة من التميز والإبداع، والعمل على تصميم وتطوير وإطلاق خدمات ذكية جديدة تسهم في تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتحقيق السعادة لكل فئات المتعاملين.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على الوصول بخدماتنا إلى كل أطياف المجتمع، فإننا في هيئة كهرباء ومياه دبي حريصون كل الحرص على دعم أصحاب الاحتياجات الخاصّة ونعمل إلى الوصول إليهم بالطرق الأنسب إليهم كونهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة في دبي».

وتتضمن خدمة «أشّر» تقنية المحادثة الفورية المرئية (Video Chat) باستخدام لغة الإشارة وتتيح الفرصة لذوي الإعاقة للتواصل مباشرة مع موظف مركز الاتصال في الهيئة. وستتوفر هذه الخدمة الرائدة عبر تطبيق الهيئة الذكي والذي يضم أكثر من 150 ميزة وخاصية على مدار الساعة في نظامي iOS وأندرويد.

وقد قامت الهيئة أخيراً بالتعاون مع «هيئة تنمية المجتمع» بتخريج أول مجموعة من موظفيها المتدربين على استخدام لغة الإشارة، وذلك بالتوافق مع إطلاق خدمة «أشّر» الموجهة لفئة الصم والبكم.

ويجري الآن تدريب مجموعة أُخرى من موظفي الهيئة على تقنيات المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة.