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شيرشي يسافر للكشف الطبي في أتليتكو مدريد

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شيرشي يسافر للكشف الطبي في أتليتكو مدريد شيرشي يسافر للكشف الطبي في أتليتكو مدريد

يتجه أليسيو شيرشي إلى أتليتكو مدريد لتوقيع عقد انتقاله بشكل رسمي خلال اليوم الأخير من موسم الانتقالات.

لاعب تورينو الإيطالي ومنتخب الأتزوري سيتجه إلى العاصمة الإسبانية صباح الغد الاثنين، حتى يجري اختبارات الكشف الطبي.

ونجح أتليتكو مدريد في التوصل لاتفاق مع تورينو لتقسيط مبلغ الصفقة الذي قد يصل إلى 20 مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة ماركا.

وكان أتليتكو مدريد راغبا في ضم شيرشي لدعم الخيارات الخاصة بالجناحين، ليلعب الإيطالي الدولي مواجها لأنطون جريزمان القادم من ريال سوسيداد.

ويدعم أتليتكو مدريد صفوفه بصفقات فاقت الـ100 مليون يورو، مستفيدا من حقيقة أنه بطل الدوري الإسباني، وأن خزينته امتلأت من بيع دييجو كوستا وفيليبي لويس إلى تشيلسي.

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