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صحيفة: سبورتنج يفتح الباب أمام رحيل شيكابالا

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صحيفة: سبورتنج يفتح الباب أمام رحيل شيكابالا صحيفة: سبورتنج يفتح الباب أمام رحيل شيكابالا

ذكرت وسائل الإعلام البرتغالية أن مسؤولي النادي وضعوا محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي موسم الانتقالات في أوروبا منتصف ليلة يوم الأثنين، وبالتالي في حال رحيله لأحد الأندية الأوروبية سيكون خلال 24 ساعة مقبلة.

وذكرت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية أن إدارة سبورتنج ستستمع للعروض المقدمة لشيكابالا جناح الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودته إلى ربما يكون خيارا متاحا نظرا لأن باب الانتقالات لن يغلق إلا يوم 11 سبتمبر المقبل.

طالع|| مرتضى: شيكابالا لن يعود للزمالك

وينتظر سبورتنج لشبونة العروض التي تطلب ضم اللاعب للسماح له بالرحيل، وتشير الصحيفة إلى أن خيار الإعارة سيكون متاحا.

وانضم شيكابالا إلى سبورتنج لشبونة في يناير الماضي تحت ولاية المدرب ليوناردو خارديم والذي أشركه في نهاية الموسم لمدة نصف ساعة فقط، وأكد أن موسمه سيكون الموسم التالي.

ولكن مع رحيل خارديم إلى موناكو، انعدمت آمال شيكابالا في المشاركة تحت ولاية ماركو سيلفا المدير الفني الحالي، وخرج من قائمة الفريق.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد أن شيكابالا لن يعود إلى الفريق الأبيض خلال مؤتمر تقديمه للاعبين.

وفي الوقت نفسه، أكد وكيل اللاعب سمير عبد التواب أن شيكابالا لا يفكر حاليا في العودة إلى مصر.

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