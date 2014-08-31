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بالفيديو .. أرسنال ينجو بنقطة أمام ليستر سيتي

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بالفيديو .. أرسنال ينجو بنقطة أمام ليستر سيتي بالفيديو .. أرسنال ينجو بنقطة أمام ليستر سيتي

حصد أرسنال نقطة التعادل وكان قريبا من الخسارة في مواجهة الجولة الثالثة أمام مضيفه ليستر سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 في في الدوري الإنجليزي.

ورغم تسجيل أرسنال مبكرا عن طريق أليسكيس سانشيز في الدقيقة 20، إلا أن ليوناردو ألوا نجح في التعادل سريعا في الدقيقتين 22.

ورفع المدفعجية رصيدهم للنقطة الخامسة من ثلاث مباريات في المركز السابع بينما جاء ليستر بالمرتبة الـ16.

سجل سانشيز أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد متابعة لكرة وصلت لسانوجو وصدها الحارس سددها المهاجم التشيلي في المرمى. (شاهد الهدف)

وتعادل ليوناردو برأسية ممتازة لعرضية من الجبهة اليسرى حولها في الشباك. (شاهد الهدف)

وكاد ليوناردو أن يضيف الثاني بمراوغة رائعة لتشامبرز مدافع أرسنال ولكنه سدد في الشباك من الخارج. (شاهد الفرصة)

وسنحت فرص لسانوجو أمام مرمى ليستر ولكنه أهدرها، وفي المقابل كاد أصحاب الأرض أن يخطفوا هدفا على الأقل من عدة فرص متتالية ولكنها لم تترجم لأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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