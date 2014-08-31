أحمد الزند: الخونة موجودون في كل قطاع بالدولة حتى القضاء

قال المستشار أحمد الزند إن أى مسؤول يتحدث عن المصالحة مع الإخوان يرتكب جرما كبيرا يصل إلى حد الخيانة، شأنه فى ذلك شأن خيانة الإخوان أنفسهم.

وأوضح «الزند»، خلال المؤتمر الذى عقده نادى قضاة مصر لتدشين موسوعة كفاح القضاة خلال حكم الإخوان مساء السبت، أن الخونة موجودون فى كل قطاع فى الدولة حتى داخل القضاء، وأنه مازال لهم فلول وذيول.

وأكد «الزند» أن الحرائق التى اشتعلت فى مصر مؤخرا هى بفعل فاعل، مؤكدا أن الإخوان أعدوا العدة لإظلام مصر بإتلاف محطات الكهرباء، وإشعال الحرائق التى لم يعد لها مثيل.

وأضاف «الزند» أن الجيش المصرى سيظل تاجا يزين رؤوس المصريين، رغم التحديات على الجبهات الشرقية والغربية والحدود مع الصهاينة إلا أنه يذود عنا جميعا، ويقاتل لكى نعيش، ويسهر حتى ننام.

ودعا إلى التعاون مع الشرطة المصرية، قائلا: «حرام من تكون لديه معلومة ويبخل بها على وطنه».

وأوضح أن إعداد النادى لموسوعة وثائقية تجسد كفاح القضاة فى فترة حكم جماعة الإخوان، إنما يأتى حتى تكون شهادة مدعومة بالأدلة للأجيال المقبلة، تظهر حقيقة الدور البطولى لقضاة مصر فى الدفاع عن استقلال القضاء والوطن بأكمله.

وأكد أن الباعث وراء فكرة هذه الموسوعة هو إصدار إحدى الصحف العريقة ملحقا فى الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، والذى جاء خاليا من كلمة واحدة حول دور القضاة فى مواجهة محاولات الإخوان تطويع القضاة والنيل من استقلالهم.

وشدد «الزند» على أنه وكل أعضاء مجلس النادى ليسوا من أصحاب المصالح الخاصة، قائلا: «لو كنت من أصحاب المصالح الخاصة، لقبلت الوزارة التى عرضت علىّ أكثر من مرة، إلا أننا لسنا من أصحاب المناصب، ولسنا من الساعين إليها».

وأقسم الزند ثلاث مرات أنه لم يعترض أو يرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن هذا التصريح مختلق جملة وتفصيلا، معتبرا أن مثل هذه التصريحات المختلقة التى يتم نسبها إليه إنما تأتى فى إطار محاولة للتشويه ونشر الأكاذيب.

وشدد «الزند» على أن نادى القضاة لا يريد من وراء إنشاء هذه الموسوعة أى تمجيد أو تخليد أو ادعاء لبطولة، موضحا أن التاريخ سينصف القضاة وناديهم ودورهم فى مواجهة محاولات الجماعة الإرهابية للعصف بالقضاء والقضاة.

وأضاف المستشار «الزند» أنه طلب من اللجنة المشكلة للإشراف على إعداد الموسوعة عدم إغفال دور الإعلام، الذى كان محوريا وبالغ الأهمية فى مواجهة الأفعال غير المسؤولة التى ارتكبتها جماعة الإخوان.

وتابع: الإعلام الوطنى كان له النصيب الأكبر فى مطاردة جماعة الإخوان الإرهابية إلا أن الأمر لا يخلو من بعض من سماهم الخونة الذين يتعيشون ويقتاتون على سب الوطن والتآمر عليه، مشيرا إلى أن أمثال هؤلاء سجلوا أسماءهم «بأحرف من قطران فى سجل الخونة»، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الترويج لأفكار جماعة الإخوان عبر تسليط الأضواء على حضورهم وتجمعاتهم واشخصاهم، معتبرا أن تسليط الضوء على الإخوان يعطيهم قوة ليست فيهم.

ودعا نقابة الصحفيين إلى استنكار ظهور البعض من الإعلاميين على منابر إعلامية خارجية لسب الوطن ليل نهار، واتخاذ المسؤولين قرارات حاسمة وجادة فى مواجهة بعض المنابر الإعلامية والصحف التى تقوم يوميا بسب الشعب المصرى وإهانته، والتطاول على رئيس الجمهورية والحكومة على غرار ما تفعله «شبكة رصد» وجريدة «الشعب».

من جانبه، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن قضاة مصر قاوموا هجوما شرسا استهدف تقويض دعائم استقلال القضاء ومحاولة اختطاف الوطن، حيث كانوا الشرارة الأولى فى التصدى لجماعة الإخوان.

وأوضح «فتحى» أن الموسوعة تضم كل محاولات استهداف السلطة القضائية خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013 وهى الفترة التى لم يكن يمر فيها أسبوع إلا بوقوع اعتداء على السلطة القضائية واستقلالها وأحكام القضاء، والذى بدأ بقرار عودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا ثم محاولة إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، ثم تكرار المحاولة لعزله من منصبه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، علاوة على المظاهرات المتعددة التى أخرجها الإخوان ضد القضاء والقضاة، وحصار المحاكم وتحصين مجلس الشورى من رقابة المحكمة الدستورية العليا.. وغيرها من التجاوزات بحق القضاء والقضاة.

وأشار «فتحى» إلى أنه تم اختيار الكاتب ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، للتعليق على ما جاء بتلك الموسوعة لأنه رجل قانون، وكان من بين قياديى الجماعة ثم انشق عليهم بعد أن علم بحقيقة أفكارهم وكفاحه المتواصل فى مواجهة الجماعة.