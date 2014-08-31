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تكريم طالب الإعدادية الحاصل على لقب «أفضل باحث عربي» بجامعة المنصورة

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كرّم الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، الطالب مصطفى مجدي الصاوي، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي حصل على المركز الأول في المسابقة الدولية «أفضل باحث عربي» بلندن، لبحث بعنوان «السد الذكي» في مبنى إدارة جامعة المنصورة.

حضر التكريم اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، والدكتوره ماجدة نصر، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، وممثلين لوزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة والبحث العلمي، وعدد من الشخصيات العلمية والبارزة بمحافظة الدقهلية.

تقوم فكرة البحث على توليد طاقة كهربية متجددة من مياة البحر عن طريق السد، وكذلك يمكن عمل ترشيح وتحلية لمياه البحر بتكلفة 20 % أقل من التكلفة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إن تحرص على الاهتمام بشباب مصر «بغض النظر عن السن، لافتًا إلى أن نادي العلوم بجامعة المنصورة «فكرة نسعى لتطبيقها في جميع الجامعات المصرية».

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