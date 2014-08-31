بالصور .. أمن الشرقية يضبط تشكيل عصابى بعد تبادل إطلاق النار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى مكون من أربع أشخاص حال قيامهم بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح بقرية بهنباى التابعة لمرمز الزقازيق .

تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اهالى قرية بهناى التابعةلمركز الزقازيق بقيام مجهولين بإستيقاف إحدى السيارات وسرقتها تحت تهديد السلاح واصابة مستقليها

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من حسن حسن السيد 51 تاجر اسماك ومقيم منية محله دمنه الدقهلية ، مصاب بطلق نارى باليد اليمنى والقدم اليسرى ،محسن شعبان جمعه 47 سنه سائق ومقيم كفر ميت فاتك المنصورة الدقهلية، مصاب بطلق نارى بالبطن والفخذ الايمن .

بسؤالهم قرروا أنهم حال عودتهما لمحل إقامتهما بالدقهليه عقب قيامهما بتحصيل مبالغ مالية من مدينة الزقازيق قامت سيارة مجهولة حمراء اللون يستقلها ثلاثة اشخاص باستيقافهما واطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم وتمكن الاول من اصابة احدهم بطلق نارى من سلاحه المرخص الا انهم تمكنوا من الفرار عقب استيلائهم على السيارة وعلى المبلغ المالى والسلاح المرخص.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز ان وراء ارتكاب الواقعه كلا من :- عاطف حامد مصطفى على 42 سنه عامل زراعى ومقيم عزبة عبد الحميد الشربينى بهنباى دائرة المركز، بشرى طه عوض الله العرينى 40 سنه عاطل ومقيم ابو طاحون القنايات ،محمد منصور شوقى عبد الله 26 سنه عاطل ومقيم المحسمة الإسماعيليه .

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان الاول والثانى، وتبين اصابتهما بطلق ناري بالبطن اثناء تبادل اطلاق النار مع المجنى عليه ، وضبط المتهم الثالث بارشادهما اثناء محاولته الهرب حال استقلاله السيارة مرتكبة الحادث تحمل ارقام 15178 نقل الشرقيه ، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقيه اليه تحمل ارقام 13642204/56 – وكذا عدد (2) خزينه وعدد (26) طلقة لذات عيار 00 وكذا السلاح النارى المرخص الخاص بالمجنى عليه الاول عبارة عن طبنجة ماركة لاما عيار 9مم .

بمناقشةالمتهم الثالث ، ارشد عن مكان تواجد السيارة المبلغ بسرقتها ماركه ديمكس بيضاء اللون , تحمل ارقام [ د ص ج 8412 ]، ومبلغ المالى الخاص بالمجني عليهم وقدرة 167715 جنية .

تم نقل المصابين لمستشفى الزقازيق الجامعى والاحرار وتعيين الحراسة اللازمة علي المتهمان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41228 جنح المركز لسنة 2014 جاري العرض على النيابة العامه.