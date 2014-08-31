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حرس الحدود يضبط مهربين وسيارتين دفع رباعي وسجائر مسرطنة بالوادي الجديد

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حرس الحدود يضبط مهربين وسيارتين دفع رباعي وسجائر مسرطنة بالوادي الجديد حرس الحدود يضبط مهربين وسيارتين دفع رباعي وسجائر مسرطنة بالوادي الجديد

جنود حرس الحدود بالوادي الجديد‎ – أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود بكمين الفرافرة الحدودي بالكيلو 10 بطريق الفرافرة – البحرية، عصر اليوم الأحد من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات كبيرة من السجائر المهربة والمسرطنة، محملة على سيارة درفع رباعي يقفودها شخصان من عرب العلمين.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية عن اعتزام مجموعةمن المهربين إدخال شحنات كبيرة من السجائر المسرطنة عن طريق الحدود الليبية مستغلين الدروب الصحراوية بمنطقة عين دلة بمركز الفرافرة.

وعلي الفور تحركت قوة من قوات حرس الحدود مكونة من سيارات دفع رباعي وجيب عسكرية، وتمكنت من ضبط شخصين من عناصر التشكيل العصابي لتهريب المواد المخدرة والسلع مجهولة المصدر وسيارتين دفع رباعي محملتين بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة، وذلك بعد مطاردة قوات حرس الحدود للمهربين، مما أدي إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط برتبة رائد وإصابة 3 مجندين آخرين بعد انقلاب سيارتهم العسكرية بسبب السرعة الزائدة في الدروب الصحرواية محاولين اللحاق بالمهربين.

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