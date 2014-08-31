أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

Arabs Got Talent يصل القاهرة لاختيار نجوم الموسم الرابع

Google+ Print
Arabs Got Talent يصل القاهرة لاختيار نجوم الموسم الرابع Arabs Got Talent يصل القاهرة لاختيار نجوم الموسم الرابع

أعلنت قناة “MBC ” فى بيان صحفى عن وصول طاقم برنامج Arabs Got Talent اليوم إلى القاهرة ليوفر فرصة أخيرة للمواهب الحقيقية فى مختلف المجالات للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب الأبرز في العالم العربى.

وسوف تقوم لجنة التحكيم باختيار أبرز المواهب للإنتقال إلى المراحل اللاحقة من البرنامج، وخوض غمار التنافس للفوز باللقب للموسم الرابع على التوالي في بيروت.

وستقام المنافسات في القاهرة على مدار يومي الجمعة والسبت المُقبلين 5 و6 سبتمبر، في برج سما في الطرق الدائري بالمعادي، وستكون الفرصة مُتاحة للراغبين في المشاركة خلال هذين اليومين فقط.

الجدير بالذكر أن الموسم الثالث من برنامج “Arabs Got Talent”، أتاح الفرصة للمواهب الوقوف أمام لجنة التحكيم المؤلفة من النجمة نجوى كرم، والعميد علي جابر، والممثل السعودي ناصر القصبي، والنجم السينمائي أحمد حلمي، في مجالات الغناء والعزف والرقص على أنواعه والسيرك والألعاب البهلوانية وغيرها لعرض مواهبهم أمام الملايين عبر قناتي MBC4 وMBC مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

تغطية خاصة - طارق فهمي : توجه السياسة الأمريكية لمصر بدأت منذ أكثر من عام وتوجت بترامب

تغطية خاصة - طارق فهمي : توجه السياسة الأمريكية لمصر بدأت منذ أكثر من عام وتوجت بترامب