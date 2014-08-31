Arabs Got Talent يصل القاهرة لاختيار نجوم الموسم الرابع

أعلنت قناة “MBC مصر” فى بيان صحفى عن وصول طاقم برنامج Arabs Got Talent اليوم إلى القاهرة ليوفر فرصة أخيرة للمواهب الحقيقية فى مختلف المجالات للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب الأبرز في العالم العربى.

وسوف تقوم لجنة التحكيم باختيار أبرز المواهب للإنتقال إلى المراحل اللاحقة من البرنامج، وخوض غمار التنافس للفوز باللقب للموسم الرابع على التوالي في بيروت.

وستقام المنافسات في القاهرة على مدار يومي الجمعة والسبت المُقبلين 5 و6 سبتمبر، في برج سما في الطرق الدائري بالمعادي، وستكون الفرصة مُتاحة للراغبين في المشاركة خلال هذين اليومين فقط.

الجدير بالذكر أن الموسم الثالث من برنامج “Arabs Got Talent”، أتاح الفرصة للمواهب الوقوف أمام لجنة التحكيم المؤلفة من النجمة نجوى كرم، والعميد علي جابر، والممثل السعودي ناصر القصبي، والنجم السينمائي أحمد حلمي، في مجالات الغناء والعزف والرقص على أنواعه والسيرك والألعاب البهلوانية وغيرها لعرض مواهبهم أمام الملايين عبر قناتي MBC4 وMBC مصر.