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«الرقابة المالية» تُلزم المجموعات المرتبطة بالعقارية للبنوك بتقديم عرض شراء إجباري غداً

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«الرقابة المالية» تُلزم المجموعات المرتبطة بالعقارية للبنوك بتقديم عرض شراء إجباري غداً «الرقابة المالية» تُلزم المجموعات المرتبطة بالعقارية للبنوك بتقديم عرض شراء إجباري غداً

أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مخاطبة مساهمي شركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، بضرورة الالتزام باحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء اجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيه للسهم، وذلك فى موعد غايته نهاية جلسة غداً الاثنين.

وأفادت الهيئة في بيان لها ان ذلك يأتي نظراً لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية اسهم الشركة. وذلك اعمالاً باحكام الفصل السادس من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الاجبارية.

يذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.

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