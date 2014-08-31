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5.7 مليون جنيه أرباح “مصر لصناعة الكيماويات” بزيادة 4 % خلال يوليو

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5.7 مليون جنيه أرباح “مصر لصناعة الكيماويات” بزيادة 4 % خلال يوليو 5.7 مليون جنيه أرباح “مصر لصناعة الكيماويات” بزيادة 4 % خلال يوليو

اعتمد مجلس ادارة شركة لصناعة الكيماويات، مؤشرات نتائج الأعمال عن شهر يوليو الماضي، بتحقيق صافي ربح بـ 5.7 مليون جنيه مقابل 5.6 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2013، بزيادة في الأرباح بلغ 4 %.

كان مجلس ادارة الشركة قد اعتمد مؤشرات نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، محققة صافي أرباح مقدرة بنحو 36.7 مليون جنيه مقابل 62.3 مليون خلال العام المالي الماضي، بتراجع في الأرباح بنحو 41 %.

وحققت الشركة اجمالي مبيعات بلغت 166 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 مقابل 199 مليون خلال العام المالي الماضي.

أظهرت نتائج أعمال شركة «مصر لصناعة الكيماويات» خلال سبعة أشهر (الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى نهاية يناير 2014)، تحقيق صافى ربح 26.957 مليون جنيه مقابل 33.943 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع 20.6%.

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