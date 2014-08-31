أمن السويس: القبائل العربية بالمحافظة تؤمن محطات وشبكات الكهرباء

عقدت مديرية أمن السويس، اجتماع مغلق عصر اليوم، مع شيوخ القبائل البدوية والعربية ومسئولو محطات توليد وتغذية التيار الكهربائي بالسويس للاتفاق على قيام الأمن بمشاركة أبناء القبائل البدوية فى تأمين جميع المحطات ضد أى محاولات تخريب، أو عمليات إرهابية تفجيرية لهذه المحطات والوحدات من قبل اعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.

قال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمرين بالسويس، إنَّ الاجتماع مع مدير الأمن، ومسئولو الكهرباء كان مثمر وتعهد الجميع بعمل تنسيق كامل وتدشين غرفة عمليات لمراقبة وتأمين المحطات وخطوط الضغط العالي من اى محاولت خسيسة من قبل الماجورين لتخريب هذه المحطات.

أضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل تأمين المحطات والشبكان من قبل الامن والبدو سواء الموجودة داخل المحافظة أو بالطرق الحدودية ومنطقة الجناين والسخنة ونفق الشهيد أحمد حمدي.

أضاف شيخ قبيل العمارين أنهم ينعون بكل الاسي المحاولات الرهابية والتعدي على ابناء شيوخ القبائل بسيناء اليوم من قبل الأرهابيين وأن هذه الافعال لم ولن ترجعهم عن موقفهم الوطني ضد الارهاب واعداء الوطن وأنهم مستمرون فى دعمهم للجيش والشرطة والدولة حتي عودة مصر مرة أخري لمكانتها دولة مدينية علمية حديثة.