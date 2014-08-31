ننشر تشكيل مكتب حزب “مستقبل وطن” بالسويس

اعتمد محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن ، المكتب التنفيذى للحزب بمحافظة السويس، حيث تم اختيار عبد الرحمن ناصر ، أمين عام الحزب بالمحافظة، وحسام الشافعى، مسئول التنظيم .

كما تم اختيار محمد سعيد عبد الوهاب، أمين الشئون المالية و أحمد محمد عزب، أمين الشباب و محمد محمد سعد أمين العضوية و منى عادل عبد الله ، مسئول علاقات عامة و ضحى احمد تمام ،أمين مراه ، سامح أحمد بأو الحمد ، أمين مهنين ، محمد عبد الخالق ، مسئول التفاعل الجماهيرى، إيهاب محمود كامل ، أمين عمال ، شريف محمد فؤاد ، أمين المجالس محلية ونيابية ، عطا الله عزت عطا ، أمين الاحتياجات الخاصة ، أحمد أبو الحسن ، أمين تدريب وتثقيف ، مصطفى فتحى ، أمين الاعلام .

وتم اختيار شريف مصطفى ابراهيم ، أمين دائرة السويس ، محمد سمير رشاد ، أمين دائرة الاربعين ، أحمد مجدى محمد ، أمين دائرة حى فيصل ، محمد عبد اللاه ، أمين قسم الجنانين ، احمد محمد احمد ، أمين قسم عتاقة .