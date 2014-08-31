طالبة مصرية تفوز في الدورة التدريبية المقامة ضمن برنامج “مفاجآت صيف دبي”

عادت الطالبة المصرية نوران محفوظ، من الجامعة البريطانية في مصر إلى أرض الوطن بعد تحقيقها فوزًا ملفتًا في الدورة التدريبية التاسعة المقامة ضمن برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية 2014، والتي استمرت على مدار اسبوعين، وقد حققت نوران نجاحاً بارزاً جنباً إلى جنب مع 16 مشاركاً من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت الدورة التاسعة من برنامج “مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية 2014″ نجاحاً منقطع النظير، وأسهمت في صقل تجارب نخبة من ألمع الطلاب وتوفير الأجواء المثالية لتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز نجاح الدورات المقبلة من المهرجان وجذب المزيد من الزوار من مختلف الأسواق والمناطق إلى مفاجآت صيف دبي، ليكون وجهتهم المثلى خلال موسم الصيف.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة البرنامج التسويقي المعروف والحائز على جوائز تقدير عالمية، وتعتبر إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والجهة المنظمة لحدث مفاجآت صيف دبي.

وأعربت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادتها لنجاح هذه الدورة بالقول: “يسرنا ويسعدنا إقامة دورة جديدة ناجحة من برنامج “مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية” في دبي.وبالنيابة عن جميع أعضاء فريق عمل البرنامج، أتقدم بخالص التهنئة لجميع الطلاب المشاركين لاستكمالهم هذه الدورة بنجاح، وإضافة علامة فارقة جديدة في حياتهم المهنية والشخصية.وأود بهذه المناسبة أن أثني على جهود الطلاب الـ 17 التي بذلوها لتقديم استراتيجيات مبتكرة وأفكار جديدة من شأنها إثراء تجربتهم وجدول الأعمال السنوي لمهرجانات وحملات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ونحن على ثقة بأن الأفكار البناءة التي تمخضت عن هذه الفعالية ستسهم بلا شك في الارتقاء بأنشطة وفعاليات الدورات المقبلة من مفاجآت صيف دبي. وأتوجه بجزيل الشكر لكل المشاركين، متمنية لهم جميعاً مستقبلاً مشرقاً والمزيد من النجاح والتفوق.”

> وحضر الطلاب المشاركون ورش عمل متنوعة وقاموا بزيارة بعض الفعاليات المهمة التي يقدمها مفاجآت صيف دبي والمعالم السياحية الشهيرة وبعض المؤسسات الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها على غرار مجموعة MBC التي اصطحبتهم في جولة تعريفية إلى استديوهاتها في مقرّها الرئيسي في مدينة دبي للإعلام.

وأتيح للطلاب المشاركين فرصة التواصل مع جهات أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مثل طيران الإمارات ومطارات دبي والإمارات لتموين الطائرات ومكتب الاستثمار الأجنبي ومجموعة ماجد الفطيم وغيرها.

كما حظي الطلاب بفرصة العمر لزيارة المكتب الإقليمي لـ “فيسبوك” في دبي ولقاء عدد من كبار المسؤولين والمدراء ومن أبرزهم جونثان لابين، رئيس قسم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهدفت الزيارة إلى إثراء معرفة جيل الشباب باستراتيجيات فيسبوك العالمية ومسيرتها الإقليمية المزدهرة، وتعريفهم بالآفاق الكامنة وراء استخدامهم لموقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم، والذي يبلغ عدد مستخدميه 1,131 مليار مستخدماً وإطلاعهم على الدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز قدراتهم الأكاديمية والعملية.

وشارك الطلاب “عالم مدهش” في احتفالاته بالنسخة الـ 15، وعادوا من مقر الاحتفالات في مركز دبي التجاري العالمي بالمزيد من الذكريات الجميلة عن هذا العالم الذي يعد الوجهة الترفيهية العائلية الأشهر في المنطقة. وأتاحت التجربة للطلاب أخذ لمحة شاملة عن أجواء العمل في قطاع الترفيه ونشاطات “عالم مدهش” المسلية التي دأبت على جذب المقيمين والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.