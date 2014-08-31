أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - المحمدي يشارك في الخسارة الأولى لهال سيتي

Google+ Print
بالفيديو - المحمدي يشارك في الخسارة الأولى لهال سيتي بالفيديو - المحمدي يشارك في الخسارة الأولى لهال سيتي

تلقى هال سيتي خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على يد أستون فيلا 2-1 في الجولة الثالثة، بمشاركة المصري الدولي أحمد المحمدي.

وأكمل هال سيتي أسبوعا سيئا بعد الفشل في التأهل لمجموعات دوري أوروبا، على يد لوكيرين البلجيكي.

سجل هدفي أستون فيلا، جابرييل أجبونلاهور في الدقيقة 14، وندرياس ويمان في الدقيقة 36.

فيما سجل هدف النمور الوحيد نيكيكا يلافيتش في الدقيقة 74.

وتجمد رصيد هال سيتي عند أربع نقاط في المركز التاسع، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وحصل المحمدي على بطاقة صفراء في الدقيقة 84.

وينضم الظهير الأيمن إلى منتخب لمواجهة السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

تغطية خاصة - طارق فهمي : توجه السياسة الأمريكية لمصر بدأت منذ أكثر من عام وتوجت بترامب

تغطية خاصة - طارق فهمي : توجه السياسة الأمريكية لمصر بدأت منذ أكثر من عام وتوجت بترامب