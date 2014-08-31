بالفيديو - المحمدي يشارك في الخسارة الأولى لهال سيتي

تلقى هال سيتي خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على يد أستون فيلا 2-1 في الجولة الثالثة، بمشاركة المصري الدولي أحمد المحمدي.

وأكمل هال سيتي أسبوعا سيئا بعد الفشل في التأهل لمجموعات دوري أوروبا، على يد لوكيرين البلجيكي.

سجل هدفي أستون فيلا، جابرييل أجبونلاهور في الدقيقة 14، وندرياس ويمان في الدقيقة 36.

فيما سجل هدف النمور الوحيد نيكيكا يلافيتش في الدقيقة 74.

وتجمد رصيد هال سيتي عند أربع نقاط في المركز التاسع، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وحصل المحمدي على بطاقة صفراء في الدقيقة 84.

وينضم الظهير الأيمن إلى منتخب مصر لمواجهة السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا