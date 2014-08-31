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إحياء حفلات مهرجان القلعه الثلاثاء المقبل بصوت على الحجار والموسيقار فتحى سلامه

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إحياء حفلات مهرجان القلعه الثلاثاء المقبل بصوت على الحجار والموسيقار فتحى سلامه إحياء حفلات مهرجان القلعه الثلاثاء المقبل بصوت على الحجار والموسيقار فتحى سلامه

 يشارك المطرب على الحجار والموسيقار العالمى فتحى سلامه بإحياء حفلين بفاعليات الدورة الـ 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء ،وذلك مساء الثلاثاء 2 سبتمبر .

و يقام  فى الثامنة مساء على مسرح المحكى 1 ،الحفل الذى يحيية الموسيقار فتحى سلامة وفرقته شرقيات،ويقدم به  اشهر مؤلفاته الخاصة،و التى تتميز بالمزج بين الموسيقي الشرقية و الجاز، الى جانب عدداً من المؤلفات والايقاعات الخاصة بفرقة شرقيات، والمستلهمة من موسيقى الشعوب فى مختلف دول العالم ،و يعقبه حفل لعازف الجيتار احمد نظمى وفرقته .

 وفى العاشرة مساء مسرح المحكى 2 يغنى المطرب الكبير على الحجار أجمل أغانيه الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى ،و منها يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ،راح توحشينى ، لو تعرفى ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرماً يا سيدى، وضحكة المساجين .

وعلى المسرح الكشوف بالاوبرا  تقيم فرقة نجوم الطرب بقيادة المطرب مصطفى احمد حفلاً فى الثامنة مسائا،وتقدم  مجموعة من اشهر اعمال الموسيقى العربية لعمالقة الملحنين ،ومنهم محمد عبد الوهاب ، زكريا احمد ، سيد درويش ، فريد الاطرش ، محمود الشريف ، بليغ حمدى ورياض السنباطى .

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