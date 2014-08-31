ضبط 85 كيلو مستلزمات طبية «مُهربة» بـ5 ملايين جنيه مع هنود بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الجمركية، بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب 85 كيلو جرام من المستلزمات الطبية والشرائح و أجهزة غرف العمليات مع راكبين هنديين استغلهما راكب مصرى لتهريب المضبوطات التي تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه.

وذكرت مصادر جمركية، أنه أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من مومباى من الهند،واشتبه مأمور الجمرك محمود سليمان فى الراكب ” م. ح” وبتفتيشه عثر علي كمية بسيطة جدا من المستلزمات الطبية من شرائح ومسامير تم حجزها بصفة تجارية بوديعه الجمارك، بعد الانتهاء منه وجد على نفس الطائرة راكبين من الهند تم الاشتباه بهما، وتم إبلاغ عمرو سعد مدير عام الوردية بتفتيشهما، اتضح أن الراكب المصرى قام بتجنيدهما ليخفوا بحقائبهم 85 كيلو مستلزمات طبية ومسامير وشرائح باهظة الثمن تستخدم للاغراض الطبية و أدوات لغرف العمليات وكلها خاصة بجراحة العظام ومطبوع عليها ” غير مخصصة للبيع ” أخفاها فى لفافات من الأقمشة داخل حقائبهما، على الفور أمر أحمد حسن رئيس الادارة المركزية للجمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات و اتخاذ الاجراءات القانونية مع الركاب الثلاثة.