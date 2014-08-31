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بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

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بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

التشكيل العصابى

تمكن النقيب مصطفى عمارة، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

وتم ضبط أحمد سعيد طه يوسف 35 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، عباس زكى عباس إسماعيل 41 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، السيد أحمد محمد أحمد 35 سنة،عامل، مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، بحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار وطبنجه محدث صوت، و”10 ” طلقات صوت أثناء استقلالهم السياره ” قيادة الأول “.

وألقى القبض عليهم وبحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – وطلقتين من ذات العيار وطبنجه محدث صوت وعدد ” 10 ” طلقات صوت أثناء استقلالهم السياره مصر ” قيادة الاول ” المبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم شرطة الدخيله عن بلاغ المدعوه شاهيناز محمد قبلاى، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، اتخذت إجراءات البحث عن السيارة.

 

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