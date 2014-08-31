أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ القليوبية: 10 مدارس بمنحة إماراتية تدخل الخدمة خلال السنوات القادمة

Google+ Print
محافظ القليوبية: 10 مدارس بمنحة إماراتية تدخل الخدمة خلال السنوات القادمة محافظ القليوبية: 10 مدارس بمنحة إماراتية تدخل الخدمة خلال السنوات القادمة

محافظ القليوبية خلال الاجتماع

شهد ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لقاء المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، برؤساء مجالس المدن، حيث أعلن المحافظ دخول 10 مدارس جديدة بمنحة إماراتية الخدمة خلال السنوات القادمة، موضحًا أنَّه تم تسليم مدرسة والثانية وستدخل الخدمة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد كما سيتم طرح 8 مدارس أخرى خلال الفترة المقبلة.

يُِشار إلي أن “عبدالظاهر”،  طالب رؤساء المدن حصر أملاك الدولة والأوقاف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن المحافظ عن تطوير طريق الإسماعيلية حتى الطريق الإقليمى وطريق طوخ- شبين القناطر- الخانكة، مضيفا الي انه سيتم إنشاء طريق جديد بالقناطر الخيرية لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا