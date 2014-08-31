محافظ القليوبية: 10 مدارس بمنحة إماراتية تدخل الخدمة خلال السنوات القادمة

شهد ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لقاء المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، برؤساء مجالس المدن، حيث أعلن المحافظ دخول 10 مدارس جديدة بمنحة إماراتية الخدمة خلال السنوات القادمة، موضحًا أنَّه تم تسليم مدرسة والثانية وستدخل الخدمة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد كما سيتم طرح 8 مدارس أخرى خلال الفترة المقبلة.

يُِشار إلي أن “عبدالظاهر”، طالب رؤساء المدن حصر أملاك الدولة والأوقاف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن المحافظ عن تطوير طريق الإسماعيلية حتى الطريق الإقليمى وطريق طوخ- شبين القناطر- الخانكة، مضيفا الي انه سيتم إنشاء طريق جديد بالقناطر الخيرية لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.