أحمد حسن يهاجم أم صلال بسبب أحمد فتحي

هاجم أحمد حسن مدير منتخب مصر نادي أم صلال القطري، بسبب مطالبته الاتحاد المصري لكرة القدم باستعادة لاعبه أحمد فتحي يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

وانضم فتحي لأول مرة منذ انتقاله لأم صلال لقائمة منتخب مصر الذي يواجه السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وتلعب مصر مع تونس في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

وقال حسن لـFilGoal.com: "يبدو أن نادي أم صلال لا يعرف اللوائح جيدا، لأن طلباته غريبة جدا، خاصة أن المباراة رسمية وليست حتى ودية في الأجندة الدولية".

وتابع "فتحي أيضا يعرف أن وجوده مع منتخب مصر قانوني ولا يحق لناديه طلب عودته".

وواصل متما "على أم صلال أن يتفهم ذلك، وألا يتسبب في سوء تفاهم بدون داع".