فتحي: سأتواصل مع أم صلال لحل أزمة مباراة تونس

ينوي أحمد فتحي نجم منتخب مصر التواصل مع ناديه أم صلال، لحل أزمة طلب النادي القطري عودته يوم العاشر من سبتمبر الجاري وهو يوم مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وانضم فتحي لأول مرة منذ انتقاله لأم صلال لقائمة منتخب مصر الذي يواجه السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وتلعب مصر مع تونس في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

وقال فتحي لـFilGoal.com: "من الواضح اختلاط الأمور على نادي أم صلال، ولكني سأتصل بهم لتوضيح أن مباراة تونس رسمية".

وتابع "بالتأكيد، وجودي مع المنتخب هام، وهو ما سأوضحه لمسؤولي أم صلال".