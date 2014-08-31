المشاركة في جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي حتى 1 أكتوبر

قالت ميثاء حمد الحبسي الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات، إن الأول من أكتوبر المقبل ختام استلام المشاركات في جائزة «الإمارات لشباب الخليج العربي»، التي انطلقت في 24 يونيو الماضي برعاية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن المؤسسة تلقت مشاركات عديدة من مختلف دول الخليج التي تراوحت ما بين 250 إلى 270 مشاركة شاملة الذكور والإناث الذين يحرصون على متابعة مشاركاتهم عبر الاستفسارات ومدى رضى المؤسسة عن الأفكار التي يقدمونها للفوز بالجائزة.

مشروعات

وأشارت إلى أن المؤسسة تركز على من يقدمون مشروعات تجارية ذات مردود اجتماعي يخدم صاحب المشروع وفئات المجتمع، موضحة أن المؤسسة ترفض المشاريع التي تكون تجارية بحتة أو اجتماعية بها جانب الاستدامة وتقبل المشاريع المدمجة التجارية الاجتماعية كمشروع مصنع شوكولا بأن يكون العاملون فيه من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت أنه في 15 أكتوبر المقبل ستختار لجنة التحكيم أفضل 15 مشروعاً للمشاركين عبر الفيديو التسجيلي، ومن ثم سيتم التجهيزات لدعوتهم للحضور إلى الدولة لعرض مشاركاتهم أمام اللجنة وجهاً لوجه الذي سيكون في يومي 16-17 نوفمبر المقبل ومنه سيتم اختيار الفائزين الثلاثة الذين سيكرمون من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، في تاريخ 18 نوفمبر المقبل.

الجائزة

وبينت أن قيمة الجائزة الأولى 100 ألف درهم، والثانية 70 ألف درهم، والثالثة 50 ألف درهم، مشيرة إلى أن الفائزين الثلاثة سيوفر لكل منهم خبير إرشادي يصاحبهم إلى دولهم لتطوير مشاريعهم ضمن خطة عمل ناجحة.

الجدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الأفكار المبتكرة والواعدة من خلال مسابقة يشارك فيها الشباب من منطقة الخليج تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة لإيجاد حلول تستجيب للتحديات المجتمعية، وذلك بإطلاق مشروعات ريادية مجتمعية تتسم بالاستدامة وقابلة للقياس والتوسع التي تصب في خدمة المجتمع، فيما تأتي الخطوة لتعكس رؤية المؤسسة تجاه دعم الشباب وتطوير قدراتهم وتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم.