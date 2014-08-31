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تفويض “رءوف غبور” لاستكمال اجراءات زيادة رأس مال “جي بي أوتو”

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تفويض “رءوف غبور” لاستكمال اجراءات زيادة رأس مال “جي بي أوتو” تفويض “رءوف غبور” لاستكمال اجراءات زيادة رأس مال “جي بي أوتو”

اعتمد مجلس إدارة شركة “جي بي اوتو”، بجلسته المنعقدة اليوم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية في حدود راس المال المرخص به بمبلغ 6444545 جنيه مقسم علي 6444545 سهم ليصبح رأس المال من 128892900 جنية مقسم علي 128892900 سهم الي 135337545 جنية مقسم علي 135337545 سهم قيمة كل سهم 1 جنيه تخصص بالكامل للمستفيدين من نظامي الاثابة والتحفيز المطبقين بالشركة.

ومن المقرر ان يتم تمويل تلك الزيادة من رصيد الاحتياطي الخاص والظاهر في الميزانية المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2013.

وستكون الزيادة طبقاً لنظام الاثابة والتحفيز بشأن منح اسهم بطرق سداد ميسرة بمبلغ 2.5 مليون جنيه مقسم على عدد 2.6 مليون سهم، ونظام الاثابة والتحفيز بشأن منح اسهم مجانية بمبلغ 3.9 مليون جنيه مقسمة على عدد 3.9 مليون سهم.

وقد وافق المجلس على تفويض الدكتور رءوف حنا عبور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في السير في اجراءات زيادة رأس المال والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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