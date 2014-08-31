شيكابالا لن يعود للزمالك

أكد الزمالك أنه لا يفكر في استعادة خدمات محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يرتدي حاليا ألوان سبورتنج لشبونة البرتغالي.

شيكابالا لا يشارك كأساسي مع سبورتنج لشبونة، لتظهر تقارير تربط بينه وعودة للقلعة البيضاء التي سطع بألوانها.

لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رد على تلك التقارير "شيكابالا لن يعود.. هذا كلام واضح ونهائي".

وتابع "لا يمكن أبدا أن يذهب ويرحل ويرحل ويذهب ويذهب ويرحل.. هذا أمر غير جيد لا للزمالك ولا للاعب".

وكان شيكابالا قد خرج من الزمالك متجها إلى الدوري اليوناني عن طريق نادي باوك، ثم عاد للقلعة البيضاء قبل السفر للإمارات للانضمام للوصل، ومنه عاد للفرسان وخرج أخيرا لسبورتنج لشبونة.

وأتم مرتضى منصور "نتمنى لشيكابالا التوفيق، والاستقرار حتى يسطع وينجح في فريقه".