تعلمي طريقة إخفاء عيوب البشرة

للتعرف على أفضل الطرق وأكثرها احترافية لإخفاء عيوب البشرة باستخدام مستحضرات الماكياج عليك قراءة المقال التالي بعناية، فـ"سيِّدتي نت" سينقل لك في ما يلي أفضل طرق إخفاء العيوب التي يتبعها فنان التجميل العالمي Daniel Sandler ليخفي عيوب بشرة النجوم:

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1.يجب ألا تخلو حقيبة ماكياجك من كريم إخفاء العيوب.

2.استخدمي تكنيك الدمج بين كريم الأساس والكريم المرطب لتحصلي على كريم مرطب وملون للبشرة، ثم قومي بتوزيعه جيداً على بشرتك لتحصلي على إطلالة رائعة، ولا تنسي إضافة القليل من مزيج الكريم على منطقة الرقبة.

3.عليك أن تضعي كريم الإخفاء بعد وضع كريم الأساس حتى تحصلي على إخفاء أفضل.

4.إن عملية استخدام فرشاة الماكياج الصغيرة هي أفضل وسيلة لإخفاء البقع، فقط قسمي وجهك إلى مناطق صغيرة، واستخدمي الفرشاة على تلك المناطق واحدة تلو الأخرى.

5.وأخيراً عليك وضع بلسم الشفاه الملون أو ملمع الشفاه للجمع بين تلوين الشفاه وترطيبها، واحرصي على عدم الإفراط في استخدام أقلام أحمر الشفاه الجافة، فبلسم الشفاه أو ملمع الشفاه يستطيع ترطيبها وحمايتها أكثر من أحمر الشفاه.

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