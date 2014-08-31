آخر صيحات تسريحة الكعكة على طريقة النجمات

تُعتبر الكعكة من أقدم تسريحات الشعر التي بدأت في اليونان، وها هي تعود لتشكّل أساس إطلالات النجمات في المهرجانات العالميّة، إذ تشهد تحديثات عديدة وابتكارات جديدة للفّ الشعر بشكل مميّز. موقع "سيدتي نت" ينقل لك آخر رفعات النجمات على شكل كعكة، ويُعلّمك طريقة تطبيقها.

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Blake Lively: الكعكة البوهيميّة

تعتبر هذه التسريحة مناسبة للشعر الناعم، السلس، والمتفاوت الطول. للحصول على هذه التسريحة، عليك سيّدتي أوّلاً ربط شعرك، على شكل ذيل الحصان، في الجزء الخلفي من الرأس، ثمّ أخذ أجزاء صغيرة من ذيل الحصان ولفّه باستخدام الدبابيس في القاعدة. اتركي الأطراف مفلوتة بشكلها الطبيعي.

Amanda Seyfried: كعكة الشعر المتوسّط الطول

للحصول على هذه التسريحة، عليك تجفيف شعرك مع الموس المكثف لتثبيته، ثمّ رفع الجذور، بعد تلميع نهايات الشعر، باستخدام فرشاة الشعر الخشنة. بعد ذلك، اسحبي الشعر إلى الخلف باعتماد شكل ذيل الحصان، وحافظي على وحدة التخزين في الجزء العلويّ، وعلى الجانبين. ثمّ قومي بلفّ أجزاء من الشعر حول اثنين من الأصابع، ممّا سيسمح لخصلة الشعر بأن تبدو سلسة. ولا تنسي استخدام الدبابيس ومثبّت الشعر لتثبيت الكعكة.

kim kardashian: الكعكة العالية

تعتبر هذه الكعكة سهلة التنفيذ. اسحبي الشعر على شكل ذيل الحصان. لكن انتبهي إلى أهمية إبقاء الجزء الخلفي ضيّقاً من مركز الرأس، وفصل ذيل الحصان إلى قسمين. استخدمي القسم السفلي للفّه حول قاعدة الكعكة وتثبيته بالدبابيس.

kat graham: الكعكة الطويلة

هذه الكعكة تُناسب الشعر الكثيف. للحصول على هذه التسريحة، عليك باستخدام كريم متجانس لجعل الشعر متطايراً. سحب الشعر على شكل ذيل الحصان على قمّة الرأس، وفصل ذيل الحصان إلى قسمين منفصلين. أخذ القسم الأوّل، ولفّه حول القاعدة، للحصول على شكل الكعكة الكلاسيكية، ثمّ استخدام القسم الثاني ولفّه حول القاعدة، ورفع الكعكة للحصول على إطلالة مثيرة للاهتمام.

miley cyrus: الكعكة المجعّدة

تناسب هذه التسريحة صاحبات الشعر المجعّد. اسحبي الشعر على شكل ذيل حصان، في المنطقة الخلفية من الرأس. ثبتي الكعكة باستخدام الدبابيس، مع إبقاء الأطراف فضفاضة، ثمّ لفّها حول الكعكة، وتثبيتها بالدبابيس. استخدمي الفرشاة مرة أخرى مع أصابعك للحصول على ارتفاع في الحجم. لا تنسي استخدام المثبّت لتثبيت الشعر لوقت أطول.

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