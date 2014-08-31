عجينة البيتزا الأساسية لجميع أنواع البيتزا

طريقة التحضير:

1. توضع الخميرة مع السكر والماء وتذاب

2. يضاف الطحين بمقدار ½ 2 كوب و½ 2 ملعقة زيت والملح وتعجن إما بالعجانة أو باليد ويضاف المزيد من الطحين بالتدريج لتصبح العجينة غير دبقة وتعجن بين 5-7 دقائق حتى تصبح ناعمة الملمس

3. يدهن وعاء عميق ببقية الزيت وتوضع العجينة مغطاة بورق بلاستيك وتلف بملاءة لإبقاء الحرارة أوممكن توضع في فرن دافئ (مطفئ) حتى تختمر ويتضاعف حجمها وتستعمل.

نصائح الشيف:

· عندما تفرد العجينة يراعى أن تثقب عدة مرات بشوكة لضمان توزيع الحرارة والهواء أثناء الطبخ

· تخبز في فرن حامي على 200-210 سلسيوس

· في حال استعمال الصينية المثقوبة تدهن بالزيت وتفرد العجينة وتوضع الحشوة وتخبز في الطبقة الاخيرة من الفرن لعدة دقائق ثم في الوسطى حتى تنضج

· احرصي على التأكد من نضج القاع ويمكن ان تتأكدي من ذلك برفع العجينة بملعقة مسطحة للتأكد السواء.

صوص البيتزا

المقادير:

علبة 135 غم رب البندورة

¾ كوب ماء

3 ملاعق طعام بارمزان

½ ملعقة صغيرة بودرة الثوم

2 ملعقة صغيرة سكر

¾ ملعقة صغيرة بودرة بصل

¼ ملعقة صغيرة اورجنو

¼ ملعقة صغيرة بيزل (حبق)

¼ ملعقة صغيرة مارجروم (يمكن الاستغناء عنه)

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود

رشة Red Pepper Flakes

رشة ملح

الطريقة:

تخلط معا وتترك لتتمازج ½ ساعة قبل الاستعمال ويمكن عمل كمية وحفظها في الثلاجة او الفريزر

BBQ Chicken Calzone

المقادير:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع (يضاف ورقة غار وبضع حبات من الفلفل الاسود وحبة جزر و1/2 اصبع كرفس و1/4 بصلة)

ملعقة طعام زيت زيتون

½ بصلة صغيرة

½ كوب باربكيو صوص

كوب موزريلا

2 ملعقة طعام كزبرة مفرومة

بارمزان للوجه (رشة)

الطريقة:

يوضع الزيت في مقلاة ويضاف البصل ويقلب لمدة 2 دقيقة ثم يضاف الدجاج والصوص وترفع وتبرد

تفرد عجينة البيتزا الى دائرة

توضع الحشوة على جانب من العجينة

تضاف الجبنة والكزبرة

يقلب النصف الثاني فوق الاول وتغلق من الاطراف جيدا

بسكين حادة يحزز الوجه للسماح للهواء الساخن بالخروج

ترش بالبارمزان وتخبز

Buffalo Chicken Pizza

مقادير صوص الجبنة الزرقاء

5 ملاعق طعام جبنة زرقاء مفتتة

3 ملاعق طعام لبن اكتيفيا

3 ملاعق طعام لبن زبادي

2 ملعقة طعام مايونيز

2 ملعقة صغيرة خل

¼ ملعقة صغيرة سكر

1/8 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

الطريقة:

تخلط المكونات معا بالخلاط اذا اردت ملمس ناعم تماما و باليد لملمس بقطع من الجبن

مقادير البيتزا:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع

2 ملعقة طعام زبدة

2 ملعقة طعام صوص حار شطة

5-6 ملاعق طعام صوص الجبنة الزرقاء

كوب موزريلا

الطريقة:

في مقلاة تذاب الزبدة

يضاف الدجاج ويقلب لدقيقة ويضاف الصوص الحارة وترفع وتترك لتبرد

توضع الصوص على العجينة ويضاف الدجاج وتغطى بالجبنة وتخبز

BBQ Chicken Calzone

المقادير:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع (يضاف ورقة غار وبضع حبات من الفلفل الاسود وحبة جزر و1/2 اصبع كرفس و1/4 بصلة)

ملعقة طعام زيت زيتون

½ بصلة صغيرة

½ كوب باربكيو صوص

كوب موزريلا

2 ملعقة طعام كزبرة مفرومة

بارمزان للوجه (رشة)

الطريقة:

يوضع الزيت في مقلاة ويضاف البصل ويقلب لمدة 2 دقيقة ثم يضاف الدجاج والصوص وترفع وتبرد

تفرد عجينة البيتزا الى دائرة

توضع الحشوة على جانب من العجينة

تضاف الجبنة والكزبرة

يقلب النصف الثاني فوق الاول وتغلق من الاطراف جيدا

بسكين حادة يحزز الوجه للسماح للهواء الساخن بالخروج

ترش بالبارمزان وتخبز

Buffalo Chicken Pizza

مقادير صوص الجبنة الزرقاء

5 ملاعق طعام جبنة زرقاء مفتتة

3 ملاعق طعام لبن اكتيفيا

3 ملاعق طعام لبن زبادي

2 ملعقة طعام مايونيز

2 ملعقة صغيرة خل

¼ ملعقة صغيرة سكر

1/8 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

الطريقة:

تخلط المكونات معا بالخلاط اذا اردت ملمس ناعم تماما و باليد لملمس بقطع من الجبن

مقادير البيتزا:

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع

2 ملعقة طعام زبدة

2 ملعقة طعام صوص حار شطة

5-6 ملاعق طعام صوص الجبنة الزرقاء

كوب موزريلا

الطريقة:

في مقلاة تذاب الزبدة

يضاف الدجاج ويقلب لدقيقة ويضاف الصوص الحارة وترفع وتترك لتبرد

توضع الصوص على العجينة ويضاف الدجاج وتغطى بالجبنة وتخبز

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