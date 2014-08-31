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البرغل المفلفل بالبندورة لمائدة صحية

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البرغل المفلفل بالبندورة لمائدة صحية البرغل المفلفل بالبندورة لمائدة صحية

الأحد 31-08-2014 11:42

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة 

المقادير:

1 كوب برغل خشن مغسول ومصفى 

2 كوب ماء ساخن أو مرق 

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1 حبة بندورة مفرومة ناعم

1 ملعقة  كبيرة زيت زيتون+  1ملعقة كبيرة زبدة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

حبات رمان وقلوبات للتزيين

 

طريقة التحضير:

1.      نضع الزيت والزبدة في طنجرة على نار متوسطة

2.      نضيف البصل ونقلب ليذبل

3.      نضيف البندورة ونقلب دقيقتين ونرشها بالملح

4.      نضيف البرغل ونقلب ونرش الملح والفلفل الاسود

5.      نضيف الماء أو المرق الساخن ونتركها لتغلي ثم نخفض الحرارة ونغطيها 3/4 تغطية ونتركها لتشرب الماء

6.      تزين بالرمان والقلوبات

 

 

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