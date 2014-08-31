أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

موس الليمون الشهي والخفيف

Google+ Print
موس الليمون الشهي والخفيف موس الليمون الشهي والخفيف

الأحد 31-08-2014 11:55

الوصفة من إعداد الطاهية أيناس عاهد 

 

المقادير :

 

1 باكيت بسكويت القمح 250 غم

1 أصبع زبدة 100غم  

2 باكيت جيلو ليمون

2 علبة لبن زبادي بالقشطة وزن العلبه 180 غم

2 مغلف كريما بودرة

عصير ليمونين مع برشهم

 

طريقة التحضير:

1.  نطحن البسكويت ويخلط مع الزبدة ويوضع في قاع قالب تشيز كيك

2.  يدوب الجيلو بكوبين من الماء المغلي ويترك ليبرد

3.  نضع الكريما البودرة بالخلاط ونقوم يتحضيرها بحسب الطريقة الموضحة على العبوة بأضافة كوب حليب سائل بارد

4.   نضيف اللبن الزبادي بالقشطة والجيلو وعصير الليمون وبرشه ويخلط جيدا

5.   نضيف الخليط السابق فوق قاعدة البسكويت وتوضع بالثلاجة لتجمد

 

نصيحة الشيف:

ممكن بعد أن تجمد نضع طبقة جيلو ليمون بخلطه بنص كوب ماء بارد ونص كوب ماء ساخن  ويوضع على طبقة الموس بالملعقه للحفاظ على شكل الموس  

 

 

شاهدي المزيد من وصفات الحلويات الغربية 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي