موس الليمون الشهي والخفيف

الوصفة من إعداد الطاهية أيناس عاهد

المقادير :

1 باكيت بسكويت القمح 250 غم

1 أصبع زبدة 100غم

2 باكيت جيلو ليمون

2 علبة لبن زبادي بالقشطة وزن العلبه 180 غم

2 مغلف كريما بودرة

عصير ليمونين مع برشهم

طريقة التحضير:

1. نطحن البسكويت ويخلط مع الزبدة ويوضع في قاع قالب تشيز كيك

2. يدوب الجيلو بكوبين من الماء المغلي ويترك ليبرد

3. نضع الكريما البودرة بالخلاط ونقوم يتحضيرها بحسب الطريقة الموضحة على العبوة بأضافة كوب حليب سائل بارد

4. نضيف اللبن الزبادي بالقشطة والجيلو وعصير الليمون وبرشه ويخلط جيدا

5. نضيف الخليط السابق فوق قاعدة البسكويت وتوضع بالثلاجة لتجمد

نصيحة الشيف:

ممكن بعد أن تجمد نضع طبقة جيلو ليمون بخلطه بنص كوب ماء بارد ونص كوب ماء ساخن ويوضع على طبقة الموس بالملعقه للحفاظ على شكل الموس

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