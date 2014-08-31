جوليا روبرتس وهالي بيري تختاران إيلي صعب

حضرت النجمة جوليا روبرتس الحفل السنوي الـ66 لتوزيع جوائز Primetime Emmy الذي أقيم في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهي ترتدي فستاناً قصيراً مطرزاً بالكامل مع قصة ياقة عميقة على شكل V وطبقة علوية فوق الخصر من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014/2015.

> أما هالي بيري فحضرت الحفل نفسه وهي ترتدي فستاناً طويلاً من جورجيت الحرير مع أربطة مخملية عند الصدر من مجموعة إيلي صعب للملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2014/2015. وزينت الفستان بحزام جلدي كبير له مشبك على شكل حجر ملون.