ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى 84 قتيلا

ارتفعت حصيلة سلسلة التفجيرات التى ضربت العاصمة العراقية بغداد الاثنين إلى 84 قتيلا و128 جريحا، بحسب إحصائية أعدتها مراسلة الأناضول اعتمادا على مصدر أمنى مسئول.

وذكر المصدر أن هذه الأرقام هى حصيلة انفجار 13 سيارة مفخخة وأربع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى قنبلة، فى مناطق متفرقة من العاصمة.

وأوضح المصدر تفاصيل تلك الانفجاريات قائلا، إن الانفجار الأول وقع فى شارع السعدون وسط العاصمة المكتظة بالمواطنين إثر تفجير سيارة مفخخة كانت تقف أمام محال تجارية؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم شرطيان وجرح ثمانية آخرين، بينهم أربعة من رجال الشرطة كانوا فى دورية قرب موقع الانفجار.