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مشرد «جائزة مايلي» يسلم نفسه للشرطة

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مشرد «جائزة مايلي» يسلم نفسه للشرطة مشرد «جائزة مايلي» يسلم نفسه للشرطة


>المشرد، جيسي هيلت الذي اصطحبته مايلي سايروس إل حفل جوائز إم تي في

سلم مشرد، اختارته المغنية الأميركية مايلي سايرس لاستلام جائزتها في حفل “إم.تي.في” لجوائز الفيديو يوم الأحد، نفسه للشرطة بعدما انتهك فترة مراقبته لكنه خرج بكفالة فيما بعد.

وكان جيسي هيلت البالغ من العمر 22 عاما تصدر عناوين الصحف في حفل جوائز الفيديو عندما اختارت سايرس ألا تتسلم جائزة العام عن أغنيتها الناجحة “ريكينج بول” بنفسها، وجعلت هيلت يتسلمها نيابة عنها حتى تلفت الانتباه لمشكلة تشرد الشبان.

وكانت مذكرة اعتقال صدرت بحق هيلت لأنه لم يمتثل لقواعد المراقبة.

وأظهرت سجلات المحاكم حسبما ذكر موقع “سكاى” أن هيلت اعتقل عام 2010 بتهمة السلوك الإجرامي والتعدي الجنائي وألقي القبض عليه مرتان في2011 بتهمة انتهاك فترات المراقبة.

وقال الضابط المسؤول عن مراقبة هيلت هذا الأسبوع إن السلطات المحلية بحثت عن هيلت في ولاية أوريغون بعدما قالت والدته لصحيفة إن سايرس أعطت ابنها المال حتى يعود إلى الولاية.

وسلم هيلت نفسه مساء يوم الخميس وأطلق سراحه بعد حوالي 90 دقيقة لأنه دفع10 في المئة من كفالته التي تقدر بمبلغ25 ألف دولار.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 16 سبتمبر المقبل.

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أونا

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